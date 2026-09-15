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Andika Rachmansyah
Rabu, 16 September 2026 | 06.42 WIB

FC Seoul Dikabarkan Turunkan Pemain SMA Lawan Persib Bandung, Begini Respons Igor Tolic

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. (Istimewa) - Image

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. (Istimewa)

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic merespons kabar FC Seoul yang akan menurunkan pemain SMA saat menghadapi timnya di laga perdana Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027.

Igor Tolic menyebut, klub asal Korea Selatan itu tetap patut diwaspadai.

Persib Bandung akan bertandang ke markas FC Seoul di Seoul World Cup Stadium, Seoul, Korea Selatan, Rabu (16/9) pukul 17.00 WIB.

Ada rumor kalau kubu tuan rumah akan menurunkan skuad lapis kedua untuk menghadapi Pangeran Biru -julukan Persib Bandung.

Pelatih FC Seoul Kim Gi Dong bahkan mengatakan, akan memainkan pemain SMA.

Langkah tersebut dia ambil karena ingin menjaga kondisi pemain utama setelah mereka tampil penuh dalam pertandingan melawan Jeonbuk Hyundai di Liga Korea Selatan 2026/2027 pada Sabtu (12/9).

Kendati demikian, belum diketahui apakah Kim Gi-dong benar-benar akan melakukan hal tersebut atau tidak.

Jawaban mengenai rumor tersebut baru akan diketahui ketika pertandingan berlangsung pada esok hari.

Terkait hal tersebut, Tolic memilih cuek. Pelatih asal Kroasia itu menganggap FC Seoul tetap tim yang berbahaya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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