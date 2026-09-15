Chemistry Madura United Makin Kuat, Dimitar Mitkov Jadi Top Skor Sementara BRI Super League

JawaPos.com - Madura United FC mulai mematangkan persiapan menghadapi pekan ketiga BRI Super League 2026/27.

Skuad Laskar Sape Kerrab sudah kembali menjalani latihan di Stadion Gelora Bangkalan sejak Senin (14/9).

Persiapan tersebut dilakukan untuk menyambut pertandingan melawan PSIM Yogyakarta yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9).

Jelang pertandingan tersebut, striker Madura United Dimitar Mitkov, turut berbicara mengenai perkembangan timnya.

Penyerang asal Bulgaria itu menilai chemistry antarpemain terus menunjukkan perkembangan positif setelah melewati dua pertandingan resmi.

Madura United mengawali kiprah di BRI Super League 2026/27 dengan hasil sempurna.

Mereka terlebih dahulu mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-0, sebelum kembali meraih kemenangan saat menghadapi PSS Sleman dengan skor 3-1.

Dua kemenangan tersebut membuat Mitkov melihat adanya proses yang bagus dalam membangun kekompakan tim.