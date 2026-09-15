Chemistry Madura United Makin Kuat, Dimitar Mitkov Jadi Top Skor Sementara BRI Super League

Striker Madura United Dimitar Mitkov. (Istimewa)
JawaPos.com - Madura United FC mulai mematangkan persiapan menghadapi pekan ketiga BRI Super League 2026/27.
Skuad Laskar Sape Kerrab sudah kembali menjalani latihan di Stadion Gelora Bangkalan sejak Senin (14/9).
Persiapan tersebut dilakukan untuk menyambut pertandingan melawan PSIM Yogyakarta yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9).
Jelang pertandingan tersebut, striker Madura United Dimitar Mitkov, turut berbicara mengenai perkembangan timnya.
Penyerang asal Bulgaria itu menilai chemistry antarpemain terus menunjukkan perkembangan positif setelah melewati dua pertandingan resmi.
Madura United mengawali kiprah di BRI Super League 2026/27 dengan hasil sempurna.
Baca Juga:DPP Panser Biru Hadiri Komitmen Bersama Polda Jateng, Sepakat Jaga Sepak Bola Tetap Aman dan Damai
Mereka terlebih dahulu mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-0, sebelum kembali meraih kemenangan saat menghadapi PSS Sleman dengan skor 3-1.
Dua kemenangan tersebut membuat Mitkov melihat adanya proses yang bagus dalam membangun kekompakan tim.
Menurut dia, kualitas pemain yang dimiliki Madura United menjadi salah satu faktor yang membantu proses tersebut berjalan lebih cepat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022