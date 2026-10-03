Tavares Buka Pintu Lebar! Wonderkid U-15 hingga U-18 Persebaya Naik Kelas

Bernardo Tavares membuka peluang pemain U-15 hingga U-18 Persebaya Junior berlatih bersama tim utama selama jeda Super League 2026/2027. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya membuka kesempatan bagi pemain muda dari Persebaya Junior untuk mengikuti latihan bersama tim utama selama jeda Super League 2026/2027.
Sebanyak 4–5 pemain direncanakan bergabung dalam sesi latihan skuad senior. Pelatih Bernardo Tavares bahkan siap memberi kesempatan kepada pemain berusia 15 hingga 18 tahun jika dinilai mampu membantu Green Force.
Jeda kompetisi Super League 2026/2027 menjadi momentum bagi Persebaya Surabaya untuk memperluas pemantauan pemain dari lingkungan internal klub.
Selain menjaga kondisi fisik pemain senior, tim pelatih memanfaatkan periode tersebut untuk melihat langsung potensi pemain muda dari Persebaya Junior.
Sebanyak empat atau lima pemain muda direncanakan bergabung dalam sesi latihan skuad utama Persebaya Surabaya.
Kesempatan tersebut menjadi bagian dari proses pencarian pemain yang dinilai memiliki kemampuan untuk membantu kebutuhan tim, sekaligus membuka jalur lebih jelas dari tim junior menuju level senior.
Bernardo Tavares menjelaskan pemantauan pemain muda dilakukan dengan tujuan menemukan pemain yang memiliki potensi untuk membantu tim utama.
Pelatih asal Portugal itu juga sudah memantau beberapa pertandingan pemain junior melalui rekaman video sebagai bagian dari proses penilaian.
“Target kami selalu untuk melihat pemain-pemain yang memiliki potensi untuk membantu tim utama,” kata Bernardo Tavares.
“Selain itu, saya juga sempat memantau beberapa pertandingan mereka lewat video, dan itulah tujuannya.”
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