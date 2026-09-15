Dimitar Mitkov Bongkar Resep Gacor di Madura United! 4 Gol dalam 2 Laga Jadi Ancaman

Dimitar Mitkov menjadi mesin gol Madura United setelah mencetak empat gol dalam dua laga awal Super League 2026/2027. (Madura United)
JawaPos.com — Dimitar Mitkov langsung menjadi ancaman serius bagi lawan-lawan Madura United di Super League 2026/2027 setelah mencetak 4 gol dalam 2 pertandingan.
Bomber asal Bulgaria itu membantu Madura United menyapu bersih dua laga awal dengan kemenangan atas Persijap Jepara 2-0 dan PSS Sleman 3-1.
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Keganasan Dimitar Mitkov tidak lepas dari chemistry yang terus terbangun di dalam skuad Madura United.
Menurut striker bernomor punggung sembilan itu, kualitas individu para pemain membuat proses membangun kekompakan berlangsung cepat sejak awal kompetisi.
"Saya tahu di skuat kami, punya banyak pemain sangat bagus dan sangat berkualitas. Saya pikir setiap pertandingan chemistry-nya akan terus baik," ungkap Dimitar Mitkov.
Madura United sudah membuktikan kekuatan tersebut dalam dua pertandingan resmi Super League 2026/2027.
Laskar Sape Kerrab membuka kompetisi dengan kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara, sebelum kembali meraih tiga poin melalui kemenangan 3-1 atas PSS Sleman.
Hasil sempurna itu membuat Madura United belum kehilangan poin setelah melewati dua pertandingan pertama.
Lebih menarik lagi, Dimitar Mitkov menjadi pemain paling menonjol karena mampu mencetak separuh dari total gol tim dalam dua pertandingan tersebut.
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