PSMS Medan Wajib Mainkan Pemain U-21, Eko Purjianto Ungkap Tantanganya

Pelatih PSMS Medan Eko Purjianto. (Istimewa)
JawaPos.com - PSMS Medan harus melakukan penyesuaian pada musim 2026/27 menyusul penerapan regulasi pemain U-21 di Pegadaian Championship.
Aturan tersebut mewajibkan setiap klub mendaftarkan sedikitnya delapan pemain U-21 sekaligus memainkan pemain muda dalam pertandingan.
Regulasi ini juga mengharuskan setiap tim memainkan minimal dua pemain U-21 dengan total akumulasi waktu bermain mencapai 180 menit dalam satu pertandingan.
Pelatih PSMS Medan, Eko Purjianto, menilai aturan tersebut memiliki tujuan positif, terutama untuk membantu perkembangan pemain muda dan tim nasional Indonesia.
Namun, menurutnya, regulasi baru itu juga membuat tim pelatih harus lebih cermat dalam menyiapkan komposisi pemain.
“Yang pasti dengan adanya regulasi tersebut pasti bertujuan untuk meningkatkan tim nasional kita. Kini seluruh tim termasuk kami harus beradaptasi, karena salah perhitungan bisa mempengaruhi jalannya pertandingan,” ujar Eko.
Eks pemain Timnas Indonesia itu menyebut penentuan starting XI menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan secara serius.
Pelatih tidak hanya dituntut memilih pemain berdasarkan kebutuhan taktik, tetapi juga harus memastikan aturan mengenai pemain U-21 dapat terpenuhi sepanjang pertandingan.
Eko mengaku akan lebih berhati-hati dalam melakukan perhitungan sebelum menentukan susunan pemain maupun pergantian pemain.
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