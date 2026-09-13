Kalahkan Persib, Begini Kesan Kiper Persija Nadeo Argawinata Usai Debut di Derbi El Classico

JawaPos.com - Persija Jakarta berhasil mengalahkan rivalnya Persib Bandung di pekan kedua Super League. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Gelora Bung Karno, Sabtu (12/9).

Kesan Nadeo Argawinata bermain di Laga Derbi El Classico Nadeo Argawinata memberikan kesannya setelah menjalani Derbi El Classico Indonesia pertamanya sebagai pemain Persija Jakarta. Meski timnya meraih kemenangan, ia ingin skuad Persija tidak cepat puas.

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"So very grateful. Pertama kali bisa merasakan dan bermain di salah satu laga derby "EL CLASSICO" terbaik di liga Indonesia, pengalaman yang sangat luar biasa. Perjalanan masih sangat panjang," tulis Nadeo Argawinata di Instagram.

Kiper Timnas Indonesia tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada The Jakmania yang memberikan dukungan kepada Persija. "Terimakasih JakMania semua atas support selama pertandingan," tutup Nadeo.

Nadeo Argawinata bermain gemilang Shin Tae-yong tetap mempercayakan posisi kiper kepada Nadeo Argawinata. Ia bermain selama 90 menit dan kebobolan satu gol.

Secara statistik permainan, Nadeo bermain sangat baik untuk menjaga gawang Persija. Melansir laman I League, kiper 29 tahun tersebut melakukan dua penyelamatan.

Salah satu momen penyelamatan krusial dilakukan Nadeo di laga melawan Persib. Pada menit ke-69, ia berhasil menggagalkan sundulan Luka Menalo yang berpeluang menjadi gol.