Hasil Bali United vs PSS Sleman: Serdadu Tridatu Menang 2-1, Penalti Yachida Jadi Pembeda

JawaPos.com — Bali United mengawali Super League 2026/2027 dengan kemenangan 2-1 atas PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat (4/9/2026), lewat gol Teppei Yachida dan Queven da Silva sebelum dibalas Melvyn Lorenzen pada masa injury time.

Setelah seremoni pembukaan yang dihadiri perwakilan PSSI, operator kompetisi, dan sponsor, pertandingan Bali United versus PSS Sleman langsung berlangsung dengan tempo cukup tinggi.

Bali United sebagai tuan rumah tampil agresif, sedangkan PSS Sleman lebih banyak menunggu dan mengandalkan serangan balik.

Bali United yang mengenakan seragam merah-merah langsung mengambil kendali permainan sejak menit awal.

Serdadu Tridatu berusaha membongkar pertahanan PSS Sleman melalui kombinasi Tim Henri, Ricky Fajrin, Thijmen Goppel, Teppei Yachida, Remco Balk, hingga Queven da Silva.

Peluang pertama Bali United hadir pada menit ke-11 melalui aksi Tim Henri. Setelah itu, sejumlah kesempatan kembali tercipta, tetapi penyelesaian akhir yang kurang tenang membuat tuan rumah belum mampu membuka keunggulan.

Penalti Yachida Buka Keunggulan Bali United Bali United akhirnya mendapatkan gol yang ditunggu pada menit ke-40 melalui titik putih.

Wasit Thariq Alkatiri memberikan penalti setelah lebih dulu melihat tayangan VAR yang menunjukkan Claudio Mutzi melakukan pelanggaran terhadap pemain Bali United.