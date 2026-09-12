Prediksi Skor PSS Sleman vs Madura United di Super League: Super Elja Dijagokan Menang!

JawaPos.com — PSS Sleman dijagokan menang 2-1 atas Madura United pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (12/9/2026) pukul 15.30 WIB.

Super Elja berpeluang meraih kemenangan kandang pertama musim ini setelah kalah 1-2 dari Bali United, sementara Madura United datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara.

PSS Sleman Punya Modal Dukungan Publik PSS Sleman menghadapi Madura United dengan keuntungan bermain di Stadion Maguwoharjo untuk pertama kalinya musim ini.

Antusiasme publik Sleman terlihat dari tiket pertandingan yang ludes hanya dalam waktu dua jam, meski Super Elja mengawali kompetisi dengan kekalahan di kandang Bali United.

Hasil 1-2 dari Bali United tidak sepenuhnya menggambarkan performa PSS Sleman pada laga pembuka.

Pasukan Pieter Huistra mampu menunjukkan permainan lebih baik, terutama pada babak kedua, sehingga punya alasan untuk tampil lebih percaya diri di depan pendukung sendiri.

"Kami selalu memulai setiap pertandingan dengan tujuan untuk menang. Saya juga berusaha menanamkan hal tersebut kepada para pemain," ucap Pieter Huistra.

Pelatih asal Belanda itu menegaskan target menang tidak berubah meski PSS Sleman bermain di kandang atau tandang.