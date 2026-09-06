Comeback Usai Cedera ACL, Achmad Maulana Bantu Arema FC Menang 4-0

Achmad Maulana kembali memperkuat Arema FC setelah absen sepanjang musim lalu akibat cedera ACL. Comeback tersebut berakhir manis setelah Singo Edan menang telak 4-0 atas Isenmulang FC. (Dok. Arema)
JawaPos.com - Achmad Maulana turut membantu Arema FC meraih kemenangan perdana di Super League 2026/2027. Comeback bek 23 tahun itu setelah absen semusim akibat cedera ACL berakhir manis dengan kemenangan 4-0 atas tim promosi Isenmulang FC di Stadion Kanjuruhan, Jumat (4/9).
Bagi Achmad Maulana, pertandingan tersebut menjadi laga perdana bersama Arema FC setelah pulih dari cedera ACL. Cedera tersebut membuatnya harus menepi sepanjang musim lalu.
Kembali beraksi setelah melewati masa pemulihan panjang, Achmad Maulana mengungkapkan rasa bahagianya melalui media sosial. Terlebih, comeback tersebut turut diwarnai kemenangan telak Arema FC.
“Pertandingan 3 poin pertama liga setelah sekian lama. Senang bisa kembali, dan terima kasih kepada Tuhan,” tulis Achmad Maulana melalui Instagram.
Pelatih Arema FC Marcos Santos langsung memberikan kepercayaan kepada Achmad Maulana untuk tampil sebagai starter. Dia dimainkan selama 90 menit untuk mengisi posisi bek kanan Singo Edan.
Penampilan Achmad Maulana juga cukup solid dalam membantu pertahanan Arema FC. Berdasarkan statistik I.League, dia mencatatkan lima tekel dan satu sapuan sepanjang pertandingan.
Tidak hanya bertahan, Achmad Maulana juga ikut membantu serangan Arema FC. Mantan pemain Persija Jakarta itu menciptakan satu peluang dan melepaskan satu tembakan, meski belum mengarah ke gawang.
Kemenangan 4-0 atas Isenmulang FC menjadi awal positif Arema FC di Super League 2026/2027. Bagi Achmad Maulana, pertandingan tersebut sekaligus menjadi penanda kembalinya dia ke lapangan setelah melewati masa panjang akibat cedera ACL.
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Jawa Pos
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