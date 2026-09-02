Bertolak ke Malang, Isenmulang Kalteng FC Siap Hadapi Arema FC

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC bertolak menuju Malang, Jawa Timur untuk mempersiapkan diri menghadapi laga perdana BRI Super League 2026/2027 melawan Arema FC.

"Seluruh rombongan tim berangkat dari Banjarmasin menuju Malang membawa tekad dan semangat untuk menghadapi pertandingan perdana musim ini," kata Presiden Klub Isenmulang Kalteng FC Eko Setyawan dihubungi dari Palangka Raya, Rabu.

Mereka berangkat ke Malang pada Selasa (1/9) demi memastikan tim memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan diri sebelum pertandingan.

"Kami membawa semangat Laskar Tambun Bungai dan tentu berharap seluruh pemain bisa memberikan yang terbaik untuk Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Keberangkatan lebih awal, lanjut Eko, bertujuan tim memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekaligus mematangkan persiapan sebelum pertandingan.

Pada laga perdana, Isenmulang Kalteng FC akan menghadapi tuan rumah Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (4/9/2026). Pertandingan dijadwalkan mulai pukul 15.30 WIB.

Pertandingan itu menjadi momentum penting bagi Isenmulang Kalteng FC yang akan menjalani debut dalam kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim 2026/2027.