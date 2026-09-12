Persija Dapat Suntikan Energi Jelang Hadapi Persib pada Kompetisi Super League

JawaPos.com - Persija Jakarta mendapat tambahan energi sebelum menjalani duel panas kontra Persib Bandung.

Macan Kemayoran menjalin kerja sama dengan Hongsam Ball, brand minuman energi asal Korea Selatan, yang menjadi ofisial minuman berenergi Persija selama satu musim ke depan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan terpampangnya logo Hongsam Ball di bagian belakang jersey pemain Persija.

Kolaborasi itu akan mengiringi perjalanan Macan Kemayoran sepanjang kompetisi Super League 2026/2027.

Presiden Persija Mohamad Prapanca mengatakan, kehadiran mitra baru tersebut diharapkan bisa memberikan nilai positif bagi klub maupun pendukung.

Menurut dia, Persija memiliki energi besar yang berasal dari dukungan jutaan suporter.

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"Persija menyambut kehadiran mitra baru sebagai bagian dari perjalanan kami di musim ini. Bagi Persija, sebuah kolaborasi akan tumbuh dengan baik ketika dibangun di atas visi dan semangat yang sejalan," kata Prapanca dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9).

"Persija memiliki energi yang begitu besar dari jutaan pendukungnya, sedangkan mitra kami membawa semangat untuk menghadirkan energi melalui produknya," imbuh dia.