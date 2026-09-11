Wasit Yudai Yamamoto Pimpin Laga Klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK

JawaPos.com - Wasit asal Jepang Yudai Yamamoto disebut akan memimpin laga El Clasico Indonesia, Persija vs Persib.

Duel klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung tersaji pada pekan kedua Super League 2026/2027.

Pertandingan Persija Jakarta kontra Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) pukul 15.30 WIB.

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Laga tersebut menjadi laga kandang perdana Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- di musim ini.

Duel El Clasico Indonesia tersebut bisa dibilang menjadi salah satu laga yang paling dinanti-nanti pencinta sepak bola Tanah Air.

Persija Jakarta dan Persib Bandung memiliki rivalitas tinggi.

Pertemuan kedua tim tersebut juga kerap berlangsung panas.

Karena itu, dibutuhkan sosok pemimpin yang tegas untuk mengawal duel klasik tersebut.