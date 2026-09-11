Perkenalkan Ivan Mamut, Teman Dekat Marko Simic yang Siap Bikin Persija Makin Garang

JawaPos.com - Persija Jakarta resmi mendatangkan satu tambahan striker lagi dalam menyambut Super League 2026/2027. Dia adalah Ivan Mamut, striker asal Kroasia berusia 29 tahun, yang dikontrak dua tahun.

Torehan 11 gol menjadi catatan Ivan Mamut pada musim 2025/2026 bersama NK Varazdin. Catatan tersebut menjadi salah satu bekal striker asal Kroasia itu sebelum membuka perjalanan baru bersama Persija.

Musim lalu menjadi salah satu periode produktif dalam perjalanan karier Ivan. Sembilan gol ia cetak di SuperSport HNL, sedangkan dua gol lainnya lahir pada ajang Hrvatski nogometni kup. Ia juga dua kali mencatatkan namanya di papan skor dalam UEFA Conference League Qualifiers.

Perjalanan tersebut melengkapi pengalaman Ivan yang telah merasakan atmosfer kompetisi di sejumlah negara. Karier profesionalnya dimulai bersama Inter Zapresic pada 2016. Setelah sempat dipinjamkan ke NK Sesvete pada 2017/2018, ia mulai merasakan pengalaman bermain di luar Kroasia ketika memperkuat CS U Craiova pada 2020/2021.

Ivan kemudian menetap di Rumania dan bergabung secara permanen dengan CS U Craiova pada 2021. Semusim berselang, ia melanjutkan karier bersama FCSB. Petualangannya kemudian berlanjut ke Malaysia dengan memperkuat Terengganu FC pada 2023 hingga 2025.

Setelah kembali ke Kroasia dan menjalani musim bersama NK Varazdin, Ivan kini memilih Persija sebagai persinggahan berikutnya. Ia pun menyambut kesempatan tersebut dengan antusiasme besar.

“Saya senang berada di sini, di klub ini. Saya tidak sabar untuk memulai latihan pertama bersama tim serta menjalani pertandingan pertama. Saya mendengar banyak hal baik tentang Persija. Saya juga banyak berbicara dengan Marko Simic. Dia sangat membantu saya, dan karena dialah saya ada di sini sekarang,” tutur Ivan.

Kehadiran Persija di dalam perjalanan barunya turut membawa ekspektasi besar bagi Ivan. Ia menyadari persaingan di Super League tidak akan mudah, tetapi percaya kerja keras dan konsistensi dapat membawa tim bersaing di papan atas.