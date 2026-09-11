Persija Jakarta vs Persib Bandung: Igor Tolic Ingin Buat Bobotoh Bangga

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, menyadari betapa pentingnya laga melawan Persija Jakarta di pekan kedua Super League 2026/2027. Ia bertekad membawa timnya meraih kemenangan demi membuat Bobotoh bangga.

Persib Bandung langsung menghadapi ujian berat dalam laga tandang perdananya di musim ini. Tim berjuluk Pangeran Biru itu akan bertandang ke markas Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9) pukul 15.30 WIB.

Pemenang laga tersebut memang tidak akan langsung menjadi juara Super League musim ini. Namun, Tolic menyadari betapa pentingnya pertandingan tersebut mengingat tingginya rivalitas kedua tim yang membuat pertemuan Persija Jakarta dan Persib Bandung selalu berlangsung sengit. Duel kedua tim bahkan memiliki tajuk El Clasico Indonesia.

“Saya pikir setelah kemarin dan setelah beberapa pertemuan yang kami lakukan sepanjang pekan ini, semua orang sudah mengetahui betapa pentingnya pertandingan tersebut,” kata Tolic dalam konferensi pers jelang laga, Jumat (11/9).

“Secara objektif, pertandingan ini hanya memperebutkan tiga poin dan tidak ada yang akan langsung menjadi juara atau gagal menjadi juara setelah pertandingan ini. Namun, sebagai sebuah pertandingan yang mempertemukan dua rival, Persib Bandung dan Persija, laga ini sangat penting,” tegasnya.

Tolic juga mengungkapkan anak asuhnya telah memahami betapa pentingnya laga tandang tersebut. Karena itu, ia berharap Persib Bandung bisa mencuri poin penuh di SUGBK demi membuat Bobotoh full senyum.

“Saya pikir seluruh pemain sudah memahami betapa pentingnya pertandingan ini bagi para suporter, dan saya berharap kami bisa membuat para Bobotoh bangga setelah pertandingan besok,” terang Tolic.

Lebih lanjut, Tolic mengatakan persiapan Persib Bandung berjalan lancar. Juru taktik asal Kroasia tersebut menegaskan anak asuhnya siap tempur melawan Persija Jakarta.