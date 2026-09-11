Kantongi Kelemahan Garudayaksa FC! Psywar Marcos Reina Bisa Antarkan Persik Kediri Curi Poin

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengamati permainan Garudayaksa FC sebelum duel pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor. (Persik)
JawaPos.com — Pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengaku sudah mengantongi cara untuk meredam Garudayaksa FC pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9/2026).
Meski berstatus tim tamu, pelatih asal Spanyol itu optimistis Persik Kediri mampu membawa pulang poin dari markas The Spirit of Garuda.
Marcos Reina mengaku sudah mempelajari permainan Garudayaksa FC saat Wahyu Prasetyo dkk bermain imbang 1-1 melawan Java United FC di Semarang pada akhir pekan lalu.
Pengamatan tersebut menjadi modal Persik Kediri untuk menghadapi tim promosi yang langsung melakukan investasi besar pada skuadnya.
"Sebagai pelatih, saya harus tahu cara bermain lawan. Saya lihat Garudayaksa FC tim bagus. Meskipun mereka pendatang baru di Super League. Mereka berinvestasi membeli pemain berkualitas dengan pelatih yang baik," katanya.
Garudayaksa FC memang menjadi salah satu pendatang baru di kompetisi kasta tertinggi musim 2026/2027.
Namun, Marcos Reina menilai status tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk meremehkan kekuatan lawan, terutama setelah melihat kualitas pemain dan kemampuan pelatih Milos Joksic.
Pelatih Persik Kediri itu juga menyoroti fleksibilitas permainan Garudayaksa FC dalam satu pertandingan.
Menurutnya, perubahan pendekatan yang dilakukan lawan menjadi salah satu aspek penting yang harus diantisipasi Persik Kediri sejak menit pertama.
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Jawa Pos
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