Hadapi Persija di Jakarta, Persib Bandung Minta Bobotoh Tak Datang ke SUGBK

Persib mengajak Bobotoh memberikan dukungan dari rumah saat menghadapi Persija Jakarta di SUGBK, Jakarta, Sabtu (12/9/2026). (Persib)
JawaPos.com — Persib mengajak seluruh Bobotoh memberikan dukungan dari rumah saat menghadapi Persija Jakarta pada laga tandang Super League 2026/2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026), demi menjaga pertandingan tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi semua pihak.
Manajer Persib Umuh Muchtar meminta Bobotoh mengikuti imbauan untuk tidak datang langsung ke SUGBK saat Persib menghadapi Persija Jakarta pada Sabtu (12/9/2026).
Menurutnya, keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama agar pertandingan berjalan tenang sekaligus memberi ruang bagi tim untuk meraih kemenangan.
"Lebih baik tidak berangkat (ke SUGBK). Tolong ikuti apa yang kami sampaikan karena ini untuk kebaikan," kata Umuh kepada media di kediamannya, Rabu (9/9/2026) malam.
“Biar kita semua bisa menikmati pertandingan dengan tenang, Persib bisa menang dan memberikan kebahagiaan buat Bobotoh.”
Umuh menilai dukungan Bobotoh tetap dibutuhkan meski tidak hadir secara langsung di stadion.
Energi positif, doa, dan semangat dari rumah tetap menjadi bagian penting dalam perjuangan Persib menghadapi salah satu rival terbesar di kompetisi musim ini.
Pertemuan Persib dan Persija Jakarta pada Sabtu nanti juga menjadi duel pertama kedua tim di Super League 2026/2027.
Sebelumnya, Persib sudah berhadapan dengan Persija Jakarta pada Piala Presiden dan berhasil mengamankan kemenangan 2-1.
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