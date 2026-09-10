Igor Tolic Tak Mau Terlalu Pikirkan Persija, Persib Bandung Fokus Siapkan Pemain Terbaik

JawaPos.com - Persib Bandung mulai mengalihkan perhatian ke pertandingan pekan kedua Super League 2026/2027.

Setelah meraih kemenangan atas PSM Makassar, Maung Bandung kini bersiap menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9/2026).

Laga tersebut diprediksi menjadi salah satu pertandingan yang paling menarik perhatian pada awal musim.

Rivalitas panjang Persib Bandung dan Persija membuat duel kedua tim selalu memiliki atmosfer berbeda dibanding pertandingan lainnya.

Meski demikian, pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, tidak ingin timnya terlalu sibuk memikirkan kekuatan lawan. Pelatih asal Kroasia itu justru memilih memusatkan perhatian pada kondisi para pemainnya.

Menurut Tolic, kesiapan skuad setelah menjalani masa pemulihan bakal menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan komposisi tim. Ia ingin memastikan pemain yang diturunkan dalam kondisi terbaik.

"Saya rasa saya lebih fokus pada tim kita sendiri tentang siapa yang bakal sehat. Persija punya tim yang sangat bagus, tapi kita juga bagus. Peluangnya bakal 50-50," kata Tolic.

Tolic tetap memberikan perhatian terhadap perkembangan Persija. Ia menilai Macan Kemayoran menunjukkan peningkatan, terutama dalam hal organisasi pertahanan.