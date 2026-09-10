Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 10 September 2026 | 15.04 WIB

Sempat Tertahan karena Erupsi, Eliano Reijnders Kembali Gabung Latihan Persib Bandung

Eliano Reijnders bawa Persib Bandung juara Super League. (Dok. Eliano Reijnders) - Image

Eliano Reijnders bawa Persib Bandung juara Super League. (Dok. Eliano Reijnders)

JawaPos.com - Persib Bandung mendapat kabar baik menjelang pertandingan pekan kedua Super League 2026/2027.

Eliano Reijnders kembali bergabung dalam sesi latihan bersama rekan-rekannya di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (9/9).

Kehadiran Eliano menjadi tambahan penting bagi Persib Bandung yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Persija Jakarta. Kedua tim akan bertemu dalam laga bertajuk El Clasico Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9).

Sebelumnya, Eliano memang tidak masuk dalam skuad Persib Bandung ketika menghadapi PSM Makassar pada pertandingan pembuka kompetisi, Minggu (6/9).

Pemain kelahiran Belanda itu mendapat izin untuk pulang ke negaranya setelah menerima kabar duka mengenai meninggalnya sang kakek.

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, menjelaskan bahwa perjalanan Eliano untuk kembali ke Indonesia sempat mengalami kendala. Ia tertahan di bandara akibat erupsi gunung berapi.

"Dia sempat agak tertahan di bandara karena (erupsi) gunung berapi," ujar Tolic.

Eliano kemudian menjelaskan langsung mengenai kondisi yang dialaminya. Ia mengatakan kepulangannya ke Belanda dilakukan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang kakek.

"Minggu lalu saya pulang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kakek saya. Saat kembali, saya sempat tertahan di bandara karena erupsi," kata Eliano.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jelang Persija vs Persib, Shin Tae-yong Titip Pesan Penting untuk Jakmania di GBK - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Persija vs Persib, Shin Tae-yong Titip Pesan Penting untuk Jakmania di GBK

Kamis, 10 September 2026 | 14.55 WIB

Persib Bandung U-13 Tak Terbendung di Piala Soeratin Jabar, Kini Bidik Gelar di Putaran Nasional - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung U-13 Tak Terbendung di Piala Soeratin Jabar, Kini Bidik Gelar di Putaran Nasional

Kamis, 10 September 2026 | 14.20 WIB

Saddil Ramdani Berpeluang Debut Lawan PSIM, Gabung Persebaya dengan Status Pinjaman - Image
Sepak Bola Indonesia

Saddil Ramdani Berpeluang Debut Lawan PSIM, Gabung Persebaya dengan Status Pinjaman

Rabu, 9 September 2026 | 23.06 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore