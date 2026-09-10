Sempat Tertahan karena Erupsi, Eliano Reijnders Kembali Gabung Latihan Persib Bandung

JawaPos.com - Persib Bandung mendapat kabar baik menjelang pertandingan pekan kedua Super League 2026/2027.

Eliano Reijnders kembali bergabung dalam sesi latihan bersama rekan-rekannya di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (9/9).

Kehadiran Eliano menjadi tambahan penting bagi Persib Bandung yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Persija Jakarta. Kedua tim akan bertemu dalam laga bertajuk El Clasico Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9).

Sebelumnya, Eliano memang tidak masuk dalam skuad Persib Bandung ketika menghadapi PSM Makassar pada pertandingan pembuka kompetisi, Minggu (6/9).

Pemain kelahiran Belanda itu mendapat izin untuk pulang ke negaranya setelah menerima kabar duka mengenai meninggalnya sang kakek.

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, menjelaskan bahwa perjalanan Eliano untuk kembali ke Indonesia sempat mengalami kendala. Ia tertahan di bandara akibat erupsi gunung berapi.

"Dia sempat agak tertahan di bandara karena (erupsi) gunung berapi," ujar Tolic.

Eliano kemudian menjelaskan langsung mengenai kondisi yang dialaminya. Ia mengatakan kepulangannya ke Belanda dilakukan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang kakek.