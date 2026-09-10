Bukan Cedera, Ini Alasan Borneo FC Ganti Kiper Kadú Saat Tertinggal dari Persija Jakarta

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda mengawali BRI Super League 2026/27 dengan hasil kurang maksimal. Pesut Etam harus mengakui keunggulan Persija Jakarta dengan skor 0-1 pada pekan pertama, akhir pekan lalu.

Selain hasil pertandingan, ada satu keputusan menarik yang dilakukan pelatih Borneo FC, Mauro Jeronimo. Pada menit ke-77, pelatih asal Spanyol tersebut menarik penjaga gawang Aldo Geraldo Manuel Monteiro atau yang akrab disapa Kadú.

Posisi Kadú kemudian digantikan M Ridho. Pergantian itu sempat memunculkan pertanyaan karena Borneo FC masih tertinggal 0-1 dan membutuhkan gol untuk menyamakan kedudukan.

Mauro kemudian menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Menurutnya, pergantian Kadú tidak berkaitan dengan cedera maupun penampilan sang kiper.

“Mungkin itu semua sudah tahu kenapa kita tarik. Kalian sendiri lihat dia nggak cedera sama sekali. Tapi kita butuh satu pemain asing lagi di lapangan,” kata Mauro.

Ia memilih menarik Kadú karena menilai Persija tidak terlalu banyak memberikan tekanan melalui serangan. Situasi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menambah pemain asing di lapangan dan meningkatkan daya gedor Borneo FC.

“Karena jujur mungkin mereka nggak terlalu banyak juga attacking, jadi kita tarik dia dan masukkan satu pemain asing lagi. Bukan karena dia cedera atau penampilan dia nggak bagus,” imbuhnya.

Keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya Borneo FC mengejar gol. Setelah turun minum, Pesut Etam memang tampil lebih agresif. Secara statistik, mereka melepaskan 17 tembakan sepanjang pertandingan dan sembilan di antaranya mengarah ke gawang.