Eks Kiper PSBS Biak Dirumorkan Gantikan Igor Rodrigues di Persita 

JawaPos.com – Kiper asal Angola, Kadu dikabarkan akan segera merapat ke Persita Tangerang. Dikutip dari situs Transfermarkt kiper dengan nama panjang Aldo Geraldo Manuel Monteiro itu akan kembali berlaga di level teratas sepak bola Indonesia.

Kadu memiliki market value mencapai Rp 2,61 miliar. Musim lalu eks kiper FC Porto itu bermain dalam 26 pertandingan.

Dalam lima pertandingan terakhir PSBS Biak di Super League 2025-2026, Kadu tidak lagi duduk di bangku cadangan dan bermain. Persoalan tersendatnya gaji membuat kiper 31 tahun itu pilih meninggalkan PSBS.

Selama turun bersama PSBS di 26 pertandingan, Kadu kebobolan 54 gol. Kadu juga mencatatkan tiga kali nirbobol.

Di antara 26 laga itu, Kadu menghadapi delapan kali penalti. Sayangnya tidak satu kalipun Kadu sukses memblok penalti lawan.

Di musim 2025-2026, mimpi buruk bagi Kadu hadir saat melawan Malut United (4/1) serta Bali United (6/4). Ketika melawan kedua tim itu, gawang Kadu dijebol masing-masing enam kali.

Di situs resmi klub, Presiden Klub Persita Ahmed Zaki Iskandar mengatakan target musim 2025-2026 ini memang meleset. Pendekar Cisadane finis di posisi ke-10 dengan poin 45. Bahkan poin Persita, Arema FC, dan tim promosi PSIM Jogja sebetulnya sama yaitu 45. Yang membedakan adalah rekor pertemuan.

“Namun, kami harus jujur dan realistis. Posisi akhir di klasemen dan konsistensi permainan di musim 2025-2026 tidak sesuai dengan target awal yang kita tetapkan. Kami sempat berada di posisi terbaik di paruh pertama musim, namun tak bisa mempertahankan konsistensi itu di putaran kedua,” kata Zaki di situs resmi tim.