Rumor Transfer: Eks Kiper PSBS Biak Masuk Radar Borneo FC Gantikan Nadeo Argawinata

JawaPos.com - Masa depan penjaga gawang asal Angola Kadu, masih akan berlanjut di sepak bola Indonesia. Setelah tampil cukup konsisten bersama PSBS Biak pada musim lalu, kiper berusia 31 tahun itu kini dirumorkan menjadi salah satu target Borneo FC untuk menggantikan Nadeo Argawinata menghadapi super league musim 2026/2027.

Borneo FC kehilangan kiper utama mereka Nadeo Argawinata yang memutuskan melanjutkan karier bersama klub lain pada bursa transfer musim ini. Kondisi tersebut membuat Pesut Etam membutuhkan sosok penjaga gawang berpengalaman untuk mengisi kekosongan di bawah mistar.

Nama Kadu pun masuk dalam daftar pemain yang dikaitkan dengan Borneo FC. Apalagi, statusnya saat ini sudah tidak terikat kontrak dengan PSBS Biak setelah resmi menjadi pemain bebas transfer sejak 1 Juli 2026.

Musim lalu, Kadu menjadi salah satu pemain yang cukup menonjol di PSBS Biak. Di tengah situasi klub yang tidak mudah, dia tetap mampu menunjukkan performa yang stabil dan menjadi andalan di sektor pertahanan.

Berdasar data terakhir, dia mencatatkan 26 penampilan bersama PSBS pada kompetisi super league musim lalu. Pengalaman Kadu juga menjadi nilai tambah.

Sebelum berkarir di Indonesia, dia menghabiskan sebagian besar perjalanan profesional di Portugal. Dia merupakan jebolan akademi FC Porto dan pernah memperkuat Porto B sebelum melanjutkan karir bersama Varzim, Trofense, Oliveirense, Espinho, Alverca hingga Oliveira do Hospital.

Meski hanya sekali tampil bersama tim utama FC Porto, Kadu pernah menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Primeira Liga musim 2011/2012. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting yang membentuk kualitasnya sebagai penjaga gawang.

Di level internasional, Kadu juga pernah memperkuat Tim Nasional Angola. Dia menjalani debut pada Kualifikasi Piala Dunia 2022 saat dipercaya menggantikan Hugo Marques yang absen akibat Covid-19.