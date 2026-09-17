Bali United Dominasi Super League, Johnny Jansen Ingatkan Fokus dan Mentalitas

Pelatih Bali United Johnny Jansen. (Istimewa)
JawaPos.com - Bali United FC mengawali Super League 2026/2027 dengan hasil positif. Dua pertandingan kandang yang sudah dijalani berakhir dengan kemenangan, masing-masing saat menghadapi PSS Sleman dan Isenmulang Kalteng FC.
Raihan tersebut membuat Bali United mengoleksi enam poin dan untuk sementara berada di posisi teratas klasemen. Hasil ini juga menjadi modal penting bagi tim asuhan Johnny Jansen dalam menjalani persaingan musim baru.
Johnny Jansen menilai perkembangan Bali United sudah terlihat sejak awal kompetisi. Pelatih asal Belanda itu menyebut timnya menunjukkan kemajuan jika dibandingkan dengan awal musim sebelumnya.
Menurutnya, kemenangan dalam dua pertandingan pertama menjadi hasil yang menggembirakan karena permainan yang ditampilkan mulai sesuai dengan konsep yang dibangun selama pramusim.
Pada laga kedua, Bali United bahkan tampil produktif dengan mengalahkan Isenmulang Kalteng FC 4-1.
Meski demikian, Johnny Jansen masih melihat sejumlah hal yang harus diperbaiki dari penampilan anak asuhnya.
Bali United dinilai tidak mengawali pertandingan dengan cukup baik. Lawan memang tidak banyak menciptakan peluang berbahaya, tetapi sempat memberikan beberapa ancaman kepada lini pertahanan Serdadu Tridatu.
Setelah pertandingan berjalan, Bali United mulai menemukan ritmenya. Mereka mampu mengontrol permainan, menciptakan sejumlah peluang, dan mencetak empat gol.
Johnny Jansen juga menilai jumlah gol tersebut sebenarnya masih bisa bertambah. Di sisi lain, satu gol yang masuk ke gawang Bali United dianggap terjadi karena kesalahan dari tim sendiri.
Persoalan kebobolan menjadi salah satu pekerjaan rumah Bali United. Sebelumnya, mereka juga harus kehilangan clean sheet ketika menghadapi PSS Sleman pada pertandingan pembuka.
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