Shin Tae-yong Siapkan Persija Hadapi Persib, Kesalahan Passing Jadi Sorotan Utama

JawaPos.com - Persija Jakarta langsung mengalihkan fokus ke pertandingan pekan kedua BRI Super League 2026/27. Macan Kemayoran akan menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) sore.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, ingin timnya menggunakan waktu persiapan dengan maksimal. Kemenangan 1-0 atas Borneo FC pada laga perdana memang menjadi modal positif, tetapi masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Persija mulai kembali berlatih di Persija Training Ground pada Selasa (8/9). Sesi latihan pertama setelah perjalanan dari Samarinda difokuskan untuk memulihkan kondisi fisik para pemain.

Perjalanan pulang dari Samarinda juga cukup panjang. Rombongan Persija harus menggunakan bus dari Samarinda menuju Balikpapan, kemudian melanjutkan penerbangan ke Yogyakarta.

Dari Yogyakarta, perjalanan kembali diteruskan menggunakan bus menuju Jakarta.

Karena itu, pemulihan menjadi perhatian utama sebelum tim mulai meningkatkan intensitas latihan untuk menghadapi Persib.

“Hari Selasa (8/9) ini adalah hari pertama kami berkumpul. Jadi, mulai hari ini kami fokus mengatur kondisi fisik. Pastinya, kami harus mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk melawan Persib,” ujar Shin Tae-yong.

Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga menilai pertandingan melawan Persib mempunyai arti penting. Selain berlangsung di kandang sendiri, laga ini menjadi kesempatan bagi Persija menunjukkan perkembangan setelah pertandingan pertama musim ini.

“Saya pun menganggap ini adalah pertandingan yang paling penting. Karena ini adalah pertandingan kandang kami, saya sangat berharap kami bisa menyajikan pertandingan yang benar-benar hebat melawan Persib,” katanya.