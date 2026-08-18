Pertama Kali Main di Indonesia, Moussa Bagayoko Ungkap Alasan Nyaman Bersama PSS Sleman

Pemain asal Mali Moussa Bagayoko memperkuat PSS Sleman menghadapi kompetisi super league musim 2026/27. (istimewa)
JawaPos.com - Pemain asal Mali Moussa Bagayoko memulai petualangan baru dalam karir sepak bolanya di Indonesia bersama PSS Sleman menghadapi kompetisi super league musim 2026/27.
Bagi gelandang bertahan Moussa Bagayoko, bergabung dengan PSS menjadi pengalaman pertama bermain di Indonesia.
Meski datang dari negara dengan bahasa dan budaya yang berbeda, Moussa Bagayoko mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk merasa nyaman dengan lingkungan baru di Bumi Sembada.
Moussa mengatakan, keputusan datang ke Indonesia didasari keinginan mendapatkan pengalaman baru sekaligus menikmati perjalanan bersama PSS Sleman.
“Ya, ini adalah pengalaman pertama saya bermain di Indonesia. Saya punya alasan tersendiri memilih datang ke sini. Yang pertama, saya senang berada di sini. Saya menikmati pengalaman baru ini dan merasa nyaman dengan lingkungan serta suasana di sini,” ujar Moussa setelah menjalani latihan di Lapangan Pakembinangun, Selasa (18/8) sore.
Selama kurang lebih empat pekan menjalani pramusim bersama PSS, Moussa tidak hanya berusaha menjaga kondisi fisik.
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Masa persiapan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengenal karakter rekan-rekan setim, memahami keinginan tim pelatih, serta membangun chemistry di dalam skuad Super Elja.
Proses adaptasi itu disebutnya berjalan cukup lancar. Moussa merasa dirinya termasuk pemain yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru sehingga bisa lebih cepat menyatu dengan tim.
“Alhamdulillah, saya menjalani proses adaptasi baik-baik saja. Saya termasuk orang yang cukup cepat beradaptasi. Sejauh ini, saya merasa proses adaptasi dengan tim berjalan sangat baik, dan bisa dengan cepat menyatu dengan rekan-rekan di dalam tim,” kata Moussa Bagayoko.
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Jawa Pos
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