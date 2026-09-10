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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 10 September 2026 | 14.28 WIB

Persebaya Kembali Berlatih, Kondisi Pemain Dipantau Ketat Jelang Hadapi PSIM Yogyakarta

Persebaya Surabaya diprediksi menang tipis atas Bhayangkara FC pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Bandar Lampung. (Persebaya) - Image

Persebaya Surabaya diprediksi menang tipis atas Bhayangkara FC pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Bandar Lampung. (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya kembali menjalani latihan setelah mendapatkan waktu istirahat selama tiga hari.

Skuad Green Force berkumpul di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Rabu (9/9), untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi pekan kedua Super League 2026/27.

Waktu istirahat diberikan setelah Persebaya menjalani pertandingan tandang melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC, Sabtu (5/9). Laga yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda tersebut berakhir dengan skor 1-1.

Perjalanan pulang dari Lampung juga cukup menguras tenaga. Rencana penerbangan Persebaya harus berubah akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap sejumlah penerbangan.

Rombongan kemudian menempuh perjalanan panjang melalui jalur darat. Tim bergerak dari Lampung menuju Pelabuhan Bakauheni, menyeberang ke Merak, melanjutkan perjalanan ke Jakarta, sebelum akhirnya menuju Surabaya menggunakan bus.

Setibanya di Surabaya, pemain diberikan waktu untuk beristirahat dan memulihkan kondisi. Setelah kembali ke lapangan, tim pelatih langsung melakukan pemantauan kondisi fisik pemain.

Sebelum berlatih, para pemain menjalani pemeriksaan body composition dan Countermovement Jump (CMJ).

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi fisik dan respons neuromuskular pemain setelah pertandingan serta perjalanan panjang.

Pelatih fisik Persebaya, Diogo Carvalho, menyebut kondisi pemain secara umum cukup baik. Namun, respons setiap pemain terhadap kelelahan tidak selalu sama sehingga pemantauan dilakukan secara individual.

Editor: Banu Adikara
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