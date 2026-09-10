PSIS Beri Tiket VVIP Gratis untuk Legenda, Denny Rumba Apresiasi Kebijakan Manajemen

Denny Rumba bersama pelatin Psis Widodo dan Hamka Hamzah. (Istimewa)
JawaPos.com - Manajemen PSIS Semarang menunjukkan perhatian kepada para mantan pemain yang pernah menjadi bagian dari perjalanan klub.
Setiap legenda PSIS kini mendapat kesempatan memperoleh tiket VVIP secara gratis apabila ingin menyaksikan langsung pertandingan Laskar Mahesa Jenar.
Kebijakan tersebut disampaikan setelah para legenda mendapatkan undangan untuk menghadiri acara launching tim dan jersey PSIS Semarang untuk musim 2026/2027.
Acara tersebut berlangsung di Radjawali Semarang Cultural Center pada Sabtu (5/9/2026).
Pemberian tiket VVIP gratis ini mendapat apresiasi dari salah satu mantan pemain PSIS, Denny Rumba.
Eks pemain yang pernah menjadi bagian dari Laskar Mahesa Jenar tersebut turut hadir dalam acara launching tim.
Melalui akun Instagram pribadinya, @dennyrumba16, Denny menyampaikan apresiasinya terhadap manajemen PSIS yang dinilai telah memberikan ruang kepada para mantan pemain untuk tetap dekat dengan klub.
"Club yang besar adalah club yang menghargai para mantanya," tulis Denny Rumba dalam unggahannya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran manajemen PSIS, khususnya Fariz Julinar Maurisal dan Wafa Amry, karena aspirasi mengenai perhatian kepada legenda klub telah didengar dan direalisasikan.
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Jawa Pos
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