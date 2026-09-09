Ayo Hijaukan GBT! Bernardo Tavares Minta Bonek-Bonita Bantu Persebaya Tumbangkan PSIM

Bernardo Tavares minta Bonek dan Bonita dukung Persebaya Surabaya lawan PSIM Yogyakarta supaya raih kemenangan di GBT pekan kedua Super League 2026/27 (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya membutuhkan dukungan penuh Bonek dan Bonita saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (13/9/2026) malam.
Hasil imbang pada laga tandang kontra Bhayangkara Presisi Lampung FC membuat Green Force memburu tiga poin di kandang sendiri.
Sejumlah evaluasi langsung dilakukan tim pelatih Persebaya Surabaya setelah laga keras di Lampung.
Kondisi fisik pemain menjadi perhatian utama Bernardo Tavares karena waktu pemulihan menuju pertandingan kandang pertama musim ini cukup singkat.
Bernardo Tavares belum bisa menyusun rencana pertandingan secara penuh karena kondisi sejumlah pemain belum sepenuhnya fit.
Beberapa pemain mengalami cedera, sementara pemain lainnya belum berada dalam kondisi 100 persen setelah menjalani laga pekan pertama.
“Sekarang kami perlu melihat kondisi para pemain karena ada beberapa pemain yang tidak dalam kondisi 100 persen,” tutur pelatih berlisensi UEFA Pro itu.
“Beberapa tidak bisa berpartisipasi hari itu dan yang lainnya ditarik keluar karena cedera. Kami akan lihat siapa yang bisa diandalkan, baru kami buat rencana.”
Situasi tersebut membuat jajaran pelatih harus lebih cermat menentukan komposisi pemain menghadapi PSIM Yogyakarta.
Bernardo Tavares ingin hanya pemain yang benar-benar siap secara fisik dan taktik masuk dalam rencana pertandingan.
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Jawa Pos
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