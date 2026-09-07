Bernardo Tavares Soroti Mental Persebaya! Gagal Pertahankan Keunggulan Kontra Bhayangkara FC

Bernardo Tavares mengevaluasi Persebaya setelah ditahan Bhayangkara FC 1-1. Bajul Ijo diminta lebih berani mencari gol kedua. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya gagal mempertahankan keunggulan saat menghadapi Bhayangkara FC. Bernardo Tavares meminta anak asuhnya lebih tenang dan tidak cepat puas setelah mencetak gol.
Persebaya Surabaya langsung melakukan evaluasi setelah hanya meraih satu poin pada laga perdana Super League 2026/2027. Pelatih Bernardo Tavares menyoroti kemampuan tim mempertahankan keunggulan sekaligus keberanian untuk terus mencari gol tambahan.
Bajul Ijo mengawali pertandingan melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan cukup baik. Yann Mabella membawa Persebaya unggul lebih dahulu, tetapi keunggulan tersebut tidak bertahan hingga akhir laga.
Bhayangkara FC mampu menyamakan kedudukan melalui Allano Lima pada babak kedua. Pertandingan pun berakhir 1-1 dan Persebaya harus puas membawa pulang satu poin.
Hasil tersebut membuat Bernardo Tavares melihat masih ada pekerjaan yang harus diperbaiki. Pelatih asal Portugal itu menilai Persebaya seharusnya bisa tampil lebih tenang setelah berada dalam posisi unggul.
“Kami ingin menang, tapi sayangnya tidak bisa. Kami sedikit frustrasi karena ketika sudah unggul duluan, kami seharusnya bisa menjaga clean sheet,” ujar Bernardo dikutip dari iLeague.
Bernardo juga menilai Persebaya sebenarnya memiliki kesempatan untuk mencetak gol kedua. Namun, peluang tersebut belum mampu dimaksimalkan para pemainnya.
Karena itu, ia meminta anak asuhnya tidak terlalu cepat puas setelah berhasil mencetak gol. Menurut Bernardo, pertandingan baru benar-benar selesai ketika wasit meniup peluit akhir.
“Ada situasi di mana kami bisa mencetak gol kedua, tetapi terkadang kami menyerah terlalu dini. Sepak bola menunjukkan bahwa kami harus terus berjuang mencari gol kedua sebelum lawan menyamakan kedudukan,” imbuhnya.
Baca Juga:Klasemen Super League 2026/2027: Arema FC di Puncak, Persib Posisi Kedua, Persebaya Kesebelas
Selain mengevaluasi timnya sendiri, Bernardo turut menyoroti penampilan Allano Lima. Pemain yang pernah memperkuat Persija Jakarta tersebut baru masuk sebagai pemain pengganti, tetapi langsung memberikan pengaruh terhadap permainan Bhayangkara FC.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis