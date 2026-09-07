Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 8 September 2026 | 03.08 WIB

Bernardo Tavares Soroti Mental Persebaya! Gagal Pertahankan Keunggulan Kontra Bhayangkara FC

Bernardo Tavares mengevaluasi Persebaya setelah ditahan Bhayangkara FC 1-1. Bajul Ijo diminta lebih berani mencari gol kedua. (Dok. Persebaya) - Image

Bernardo Tavares mengevaluasi Persebaya setelah ditahan Bhayangkara FC 1-1. Bajul Ijo diminta lebih berani mencari gol kedua. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya gagal mempertahankan keunggulan saat menghadapi Bhayangkara FC. Bernardo Tavares meminta anak asuhnya lebih tenang dan tidak cepat puas setelah mencetak gol.

Persebaya Surabaya langsung melakukan evaluasi setelah hanya meraih satu poin pada laga perdana Super League 2026/2027. Pelatih Bernardo Tavares menyoroti kemampuan tim mempertahankan keunggulan sekaligus keberanian untuk terus mencari gol tambahan.

Bajul Ijo mengawali pertandingan melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan cukup baik. Yann Mabella membawa Persebaya unggul lebih dahulu, tetapi keunggulan tersebut tidak bertahan hingga akhir laga.

Bhayangkara FC mampu menyamakan kedudukan melalui Allano Lima pada babak kedua. Pertandingan pun berakhir 1-1 dan Persebaya harus puas membawa pulang satu poin.

Hasil tersebut membuat Bernardo Tavares melihat masih ada pekerjaan yang harus diperbaiki. Pelatih asal Portugal itu menilai Persebaya seharusnya bisa tampil lebih tenang setelah berada dalam posisi unggul.

“Kami ingin menang, tapi sayangnya tidak bisa. Kami sedikit frustrasi karena ketika sudah unggul duluan, kami seharusnya bisa menjaga clean sheet,” ujar Bernardo dikutip dari iLeague.

Bernardo juga menilai Persebaya sebenarnya memiliki kesempatan untuk mencetak gol kedua. Namun, peluang tersebut belum mampu dimaksimalkan para pemainnya.

Karena itu, ia meminta anak asuhnya tidak terlalu cepat puas setelah berhasil mencetak gol. Menurut Bernardo, pertandingan baru benar-benar selesai ketika wasit meniup peluit akhir.

“Ada situasi di mana kami bisa mencetak gol kedua, tetapi terkadang kami menyerah terlalu dini. Sepak bola menunjukkan bahwa kami harus terus berjuang mencari gol kedua sebelum lawan menyamakan kedudukan,” imbuhnya.

Selain mengevaluasi timnya sendiri, Bernardo turut menyoroti penampilan Allano Lima. Pemain yang pernah memperkuat Persija Jakarta tersebut baru masuk sebagai pemain pengganti, tetapi langsung memberikan pengaruh terhadap permainan Bhayangkara FC.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: iLeague
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Klasemen Super League 2026/2027: Arema FC di Puncak, Persib Posisi Kedua, Persebaya Kesebelas - Image
Sepak Bola Indonesia

Klasemen Super League 2026/2027: Arema FC di Puncak, Persib Posisi Kedua, Persebaya Kesebelas

Selasa, 8 September 2026 | 01.33 WIB

Imbas Erupsi Anak Krakatau: Persebaya Debut Naik Kapal Laut, Persija Ubah Rute Penerbangan - Image
Sepak Bola Indonesia

Imbas Erupsi Anak Krakatau: Persebaya Debut Naik Kapal Laut, Persija Ubah Rute Penerbangan

Senin, 7 September 2026 | 23.25 WIB

Kecewa tapi Tetap Bersyukur! Assist Rian Bikin Persebaya Surabaya Curi Poin Lawan Bhayangkara FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Kecewa tapi Tetap Bersyukur! Assist Rian Bikin Persebaya Surabaya Curi Poin Lawan Bhayangkara FC

Minggu, 6 September 2026 | 18.23 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

3

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

4

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

5

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

6

Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!

7

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore