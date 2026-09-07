Bernardo Tavares Soroti Mental Persebaya! Gagal Pertahankan Keunggulan Kontra Bhayangkara FC

JawaPos.com - Persebaya Surabaya gagal mempertahankan keunggulan saat menghadapi Bhayangkara FC. Bernardo Tavares meminta anak asuhnya lebih tenang dan tidak cepat puas setelah mencetak gol.

Persebaya Surabaya langsung melakukan evaluasi setelah hanya meraih satu poin pada laga perdana Super League 2026/2027. Pelatih Bernardo Tavares menyoroti kemampuan tim mempertahankan keunggulan sekaligus keberanian untuk terus mencari gol tambahan.

Bajul Ijo mengawali pertandingan melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan cukup baik. Yann Mabella membawa Persebaya unggul lebih dahulu, tetapi keunggulan tersebut tidak bertahan hingga akhir laga.

Bhayangkara FC mampu menyamakan kedudukan melalui Allano Lima pada babak kedua. Pertandingan pun berakhir 1-1 dan Persebaya harus puas membawa pulang satu poin.

Hasil tersebut membuat Bernardo Tavares melihat masih ada pekerjaan yang harus diperbaiki. Pelatih asal Portugal itu menilai Persebaya seharusnya bisa tampil lebih tenang setelah berada dalam posisi unggul.

“Kami ingin menang, tapi sayangnya tidak bisa. Kami sedikit frustrasi karena ketika sudah unggul duluan, kami seharusnya bisa menjaga clean sheet,” ujar Bernardo dikutip dari iLeague.

Bernardo juga menilai Persebaya sebenarnya memiliki kesempatan untuk mencetak gol kedua. Namun, peluang tersebut belum mampu dimaksimalkan para pemainnya.

Karena itu, ia meminta anak asuhnya tidak terlalu cepat puas setelah berhasil mencetak gol. Menurut Bernardo, pertandingan baru benar-benar selesai ketika wasit meniup peluit akhir.

“Ada situasi di mana kami bisa mencetak gol kedua, tetapi terkadang kami menyerah terlalu dini. Sepak bola menunjukkan bahwa kami harus terus berjuang mencari gol kedua sebelum lawan menyamakan kedudukan,” imbuhnya.