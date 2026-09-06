Drama Gol dan Angin Kencang Warnai Debut Persebaya di Super League

JawaPos.com - Persebaya Surabaya harus puas membawa pulang satu poin dari laga perdana Super League 2026/2027.

Bajul Ijo bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (5/9) sore.

Persebaya sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup baik. Yann Mabella berhasil membawa tim tamu unggul lebih dulu pada menit ke-13. Gol tersebut membuat Green Force berada dalam posisi yang menguntungkan.

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Namun, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan hingga pertandingan berakhir. Bhayangkara FC bangkit setelah turun minum dan berhasil menyamakan kedudukan melalui Allano Lima pada menit ke-59.

Setelah skor menjadi 1-1, kedua tim masih memiliki sejumlah peluang. Persebaya beberapa kali mencoba kembali mencetak gol, tetapi penyelesaian akhir mereka belum maksimal.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, menilai pertandingan perdana tersebut memang tidak mudah. Kondisi cuaca dan angin di Bandar Lampung disebut turut memengaruhi permainan kedua tim.

“Saya pikir ini adalah pertandingan yang sulit. Faktor angin terkadang membuat kami melakukan beberapa kesalahan umpan karena cuaca, begitu juga bagi tim lawan,” kata Bernardo.

Pelatih asal Portugal itu juga menyoroti sejumlah peluang yang gagal dimanfaatkan Persebaya. Menurutnya, masalah bukan hanya pada penyelesaian akhir, tetapi juga kualitas umpan terakhir dan pengambilan keputusan.