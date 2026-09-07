Berikut Penilaian hingga Evaluasi Bernardo Tavares Jelang Persebaya Menjamu PSIM

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, saat memberikan instruksi kepada pemainnya saat menghadapi Bhayangkara FC. (I.League)
JawaPos.com - Sejumlah evaluasi dilakukan Persebaya Surabaya setelah menjalani pekan pertama Super League 2026/2027. Menjaga keunggulan sekaligus memiliki keberanian untuk terus mencari gol tambahan menjadi salah satu aspek yang perlu diperbaiki Bernardo Tavares untuk menghadapi laga selanjutnya.
Seperti diketahui, pada laga perdananya, Persebaya gagal mempertahankan keunggulan saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC. Setelah sempat unggul melalui Yann Mabella, Green Force akhirnya harus puas mengakhiri pertandingan dengan skor 1-1.
Sepanjang laga tandang itu berlangsung, tim memiliki peluang untuk menambah gol setelah unggul lebih dahulu. Namun, kesempatan tersebut tidak mampu dimanfaatkan sebelum akhirnya Bhayangkara FC menyamakan kedudukan.
“Di sisi lain, kami ingin menang tapi sayangnya tidak bisa. Kami sedikit frustasi karena ketika kami sudah unggul duluan, kami harusnya bisa menjaga clean sheet. Kami perlu meningkatkan aspek ini," ujar pelatih asal Portugal itu.
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"Ada situasi di mana kami bisa mencetak gol kedua, tapi terkadang kami menyerah terlalu dini. Sepak bola kali ini menunjukkan bahwa kami harus terus berjuang untuk mencari gol kedua sebelum lawan menyamakan kedudukan,” imbuhnya.
Apalagi, gol penyeimbang Bhayangkara FC dicetak Allano pada babak kedua. Pemain tersebut masuk dari bangku cadangan dan mampu memberikan dampak bagi permainan tuan rumah.
Mantan pelatih PSM Makassar itu pun memberikan perhatian terhadap peran mantan pemain Persija Jakarta. Walaupun dia menegaskan tidak ingin terlalu jauh memberikan penilaian terhadap pemain-pemain lawan.
“Saya lebih fokus pada tim saya dan pemain saya sendiri. Menurut saya kurang adil jika saya mengomentari performa individu pemain lawan," kata Bernardo Tavares.
"Saya hanya bicara soal Allano karena bisa lihat dia membuat perbedaan, bukan hanya dari golnya, tapi bagaimana dia bermain di belakang lini tengah kami, bermain di ruang kosong, dia menciptakan banyak situasi,” sambungnya.
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Jawa Pos
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