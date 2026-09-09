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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 9 September 2026 | 14.23 WIB

Akbar Firmansyah Kembali ke Stadion Gelora 10 November, Siap Bawa Kendal Tornado FC Menang!

Ilustrasi: Latihan Kendal Tornado FC. (Istimewa) - Image

Ilustrasi: Latihan Kendal Tornado FC. (Istimewa)

JawaPos.com - Kendaltornado.id - Wingger Kendal Tornado FC, Akbar Firmansyah, punya motivasi tersendiri jelang pertandingan perdana Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027.

Kendal Tornado FC dijadwalkan menghadapi De Reds FC di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Sabtu (12/9/2026). Pertandingan tersebut akan dimulai pada pukul 15.30 WIB.

Laga ini terasa spesial bagi Akbar. Pemain kelahiran Surabaya tersebut akan kembali bermain di stadion yang cukup familiar dalam perjalanan karier sepak bolanya.

Stadion Gelora 10 November atau yang juga dikenal sebagai Stadion Tambaksari menjadi salah satu tempat yang memiliki kenangan penting bagi Akbar.

Sebelum meniti karier sebagai pemain profesional, ia lebih dulu menimba pengalaman di kompetisi usia muda di Surabaya.

Akbar merupakan jebolan klub internal Bintang Timur. Ia kemudian menjadi bagian dari Persebaya U-17 yang berhasil meraih gelar juara Piala Soeratin 2018.

Setahun berselang, Akbar kembali merasakan kesuksesan bersama Persebaya U-20. Ia turut membantu tim Bajul Ijo meraih gelar juara Elite Pro Academy Liga 1 U-20 musim 2019.

Karena itu, kesempatan kembali tampil di Stadion Gelora 10 November menjadi momen yang cukup berarti bagi pemain berusia tersebut.

"Tentu ada motivasi tersendiri ya bermain di tanah kelahiran. Apalagi saya juga memulai karir junior di Stadion Gelora 10 November," kata Akbar, Selasa (8/9/2026).

Editor: Banu Adikara
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