Statistik Mentereng Moussa Sidibe Bikin Bhayangkara FC Tak Ragu Patenkan Winger Asal Mali dari Johor Darul Ta'zim

Penyerang Bhayangkara FC Moussa Sidibe. (Bhayangkara FC)
JawaPos.com - Bhayangkara FC resmi mempermanenkan Moussa Sidibe untuk menghadapi Super League musim 2026/2027.
Keputusan tersebut menjadi kabar baik bagi The Guardians setelah sang pemain tampil luar biasa selama menjalani masa peminjaman pada paruh kedua musim lalu.
Pemain asal Mali yang berusia 31 tahun itu langsung memberi dampak besar sejak bergabung dengan Bhayangkara FC pada putaran kedua Super League musim 2025/2026.
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Dalam 16 pertandingan, Sidibe mampu mencetak 15 gol dan menyumbang sembilan assist. Catatan tersebut menjadikannya salah satu pemain paling produktif di kompetisi dalam periode tersebut.
Performa impresif itu membuat manajemen Bhayangkara FC tidak membutuhkan waktu lama untuk mengamankan jasa sang pemain secara permanen. Kehadiran Sidibe diharapkan kembali menjadi salah satu kekuatan utama tim dalam menghadapi persaingan musim baru.
Sidibe bukanlah nama baru di sepak bola Indonesia. Sebelum bergabung dengan Bhayangkara FC, ia sempat menjadi salah satu pemain asing andalan Persis Solo.
Selama memperkuat Laskar Sambernyawa pada periode 2023 hingga 2025, ia mencatatkan 54 penampilan dengan torehan 19 gol.
Penampilannya bersama Persis membuat klub yang memilikinya Johor Darul Ta'zim memutuskan memulangkanya ke Liga Malaysia.
Namun, kesempatan bermain di tim utama cukup terbatas sehingga Sidibe dipinjamkan ke Bhayangkara FC pada awal 2026.
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