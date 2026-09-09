PSG Sudah Waspadai Slovan Bratislava di Bawah Asuhan Yaya Toure

JawaPos.com - Pelatih Paris Saint-Germain (PSG) Luis Enrique mewaspadai Slovan Bratislava di bawah asuhan Yaya Toure jelang pertandingan pertama fase liga Liga Champions di Stadion Parc des Princes, Paris, Rabu (9/9) malam waktu setempat.

Dikutip dari laman resmi klub, Luis Enrique mengaku dia menyukai permainan yang ditampilkan Slovan Bratislava di bawah kendali Yaya Toure dan meyakini PSG bisa saja mendapatkan kesulitan.

"Dia ingin timnya bermain dengan gaya tertentu tim yang bermain apik saat menguasai bola. Kami tahu ini tidak akan mudah, tetapi kami terus bersiap untuk mengawali kompetisi dengan baik," jelas Enrique dilansir dari Antara.

Pelatih berkebangsaan Spanyol itu melanjutkan jika PSG sangat senang kembali berlaga di Liga Champions, terlebih kini selama dua musim beruntun menjadi juara.

Enrique tentu ingin membawa PSG untuk menjuarai Liga Champions tiga musim beruntun, namun dirinya sadar tak pertandingan yang mudah sehingga mereka perlu bekerja keras untuk mencapai hal tersebut.

Mantan pelatih Barcelona itu menjelaskan dia menanamkan bahwa kejayaan di dua edisi sebelumnya harus dilakukan oleh penggawa PSG dan kini fokus pada Liga Champions 2026/2027.

"Hal itu harus kami terima, dan itulah sebabnya kami perlu berupaya keluar dari zona nyaman. Kami harus berusaha untuk terus memperbarui diri setiap hari," tegas Enrique.

Mengenai target PSG pada fase liga Liga Champions, Enrique menjelaskan tentu mereka ingin menempati posisi delapan teratas klasemen akhir, namun ia yakin itu tak akan mudah untuk diraih.