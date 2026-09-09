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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 9 September 2026 | 13.58 WIB

Nadeo Argawinata Tak Mau Terlena Usai Bantu Persija Kalahkan Borneo, Fokus Hadapi Persib

Nadeo Argawinata. (Istimewa) - Image

Nadeo Argawinata. (Istimewa)

JawaPos.com - Nadeo Argawinata mengawali kiprahnya bersama Persija Jakarta dengan hasil yang cukup meyakinkan saat Macan Kemayoran meraih kemenangan 1-0 atas Borneo FC Samarinda di pekan pertama Super League 2026/27.

Pertandingan tersebut menjadi momen yang cukup spesial bagi Nadeo. Pasalnya, Borneo FC merupakan klub yang pernah dibelanya sebelum memutuskan bergabung dengan Persija.

Selain membawa pulang tiga poin, Nadeo juga mampu mencatatkan clean sheet dalam pertandingan debutnya bersama Persija. Penampilan tersebut sekaligus menjadi modal awal yang positif untuk perjalanan panjangnya bersama klub ibu kota.

Berdasarkan catatan statistik pertandingan, Nadeo tampil cukup sibuk di bawah mistar. Ia tercatat melakukan sembilan penyelamatan untuk membantu Persija mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Tidak hanya mengandalkan kemampuan menghalau bola, Nadeo juga aktif dalam membangun permainan dari lini belakang. Ia menyelesaikan 18 umpan, mencatatkan satu cross claimed, serta memiliki akurasi umpan sebesar 78 persen.

Meski mendapatkan apresiasi atas penampilan perdananya, Nadeo tidak ingin terlalu lama larut dalam kemenangan tersebut. Ia menyadari Persija masih memiliki perjalanan panjang dan sejumlah pertandingan berat yang harus dilewati.

“Bagi saya, pertandingan tidak hanya berhenti di sini. Kami masih ada pertandingan-pertandingan penting ke depannya, yaitu melawan Persib maupun lawan yang lain,” kata Nadeo.

Persija pun langsung menghadapi ujian berat pada pekan kedua. Macan Kemayoran dijadwalkan menjamu Persib Bandung pada Sabtu (12/9) mendatang.

Laga tersebut tentu memiliki tantangan tersendiri. Persib datang sebagai juara BRI Super League musim lalu, sementara Persija baru saja mendapatkan suntikan kepercayaan diri setelah menaklukkan Borneo FC yang berstatus runner-up musim sebelumnya.

Editor: Banu Adikara
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