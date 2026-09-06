Sambutan Hangat untuk Nadeo Usai Persija Menang Tipis di Samarinda

Nadeo Argawinata resmi bergabung dengan Persija Jakarta hingga 2031 setelah didatangkan dari Borneo FC dalam kesepakatan transfer yang juga melibatkan dua pemain muda Macan Kemayoran. (Persija)
JawaPos.com - Nadeo Argawinata mendapat pengalaman spesial saat Persija Jakarta menghadapi Borneo FC pada pekan pertama Super League 2026/2027.
Selain membawa pulang tiga poin, kiper asal Kediri tersebut juga mendapat sambutan hangat ketika kembali ke Samarinda.
Persija berhasil mengalahkan Borneo FC dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (5/9) malam. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi awal positif bagi Macan Kemayoran di kompetisi musim ini.
Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak Alexander Jeremejeff pada masa tambahan waktu babak pertama.
Penyerang asal Swedia itu berhasil menyambut umpan silang Kerim Memija dengan sundulan yang tidak mampu dibendung kiper Borneo FC pada menit 45+1.
Keunggulan tersebut mampu dipertahankan Persija hingga pertandingan berakhir. Borneo FC mencoba meningkatkan tekanan setelah turun minum dan beberapa kali mengancam pertahanan tim tamu.
Persija juga memiliki sejumlah peluang untuk menggandakan keunggulan. Namun, ketatnya pertandingan membuat tidak ada gol tambahan hingga wasit meniup peluit panjang.
Bagi Nadeo, kemenangan tersebut terasa semakin istimewa karena ia harus menghadapi klub yang pernah menjadi bagian dari perjalanan kariernya. Kepulangannya ke Samarinda juga mendapat respons positif dari masyarakat setempat.
Nadeo pun menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan kepadanya maupun kepada Persija.
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Jawa Pos
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