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Antara
Rabu, 9 September 2026 | 02.43 WIB

Jelang Laga Klasik Lawan Persib, STY Sebut Pemain Persija masih Kelelahan

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (D Persija) - Image

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (D Persija)

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong (STY) menyebut kondisi pemain timnya masih kelelahan menjelang laga melawan Persib Bandung.

Pertandingan pekan kedua Super League 2026/27 itu sendiri akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9) pukul 15.30 WIB.

Hal ini dikatakan STY setelah timnya menjalani perjalanan panjang dari Jakarta ke Samarinda dan Samarinda ke Jakarta untuk laga pertama melawan Borneo FC yang diakhiri dengan kemenangan 1-0 pada Sabtu lalu.

"Terlalu capek. Ya, termasuk saya dan juga para pemain, semuanya merasa lelah. Kalau saya saja merasa capek, apalagi para pemain? Coba bayangkan saja," kata STY saat memimpin latihan tim di Persija Training Ground, Depok, Selasa.

Kelelahan fisik ini dialami Persija karena beberapa alasan. Sewaktu perjalanan berangkat, perjalanan mereka mengalami keterlambatan karena perubahan jadwal penerbangan.

Lalu, saat pulang dari Samarinda, skuad Macan Kemayoran harus ke Balikpapan terlebih dahulu sebelum menumpang pesawat ke Yogyakarta. Dari sana, mereka melanjutkan perjalanan dengan bus menuju Jakarta.

Rute lebih lama ini dipilih setelah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, ditutup sementara karena abu vulkanis Gunung Anak Krakatau.

Sementara itu, menjelang pertemuan melawan Persib, STY mengaku belum melakukan analisis sempurna terhadap kekuatan tim asuhan Igor Tolic tersebut.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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