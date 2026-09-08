Khusus KTP Jakarta! Panpel Siapkan 60 Ribu Lembar Tiket Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung

JawaPos.com - Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Persija Jakarta, Albin Laurent, menyebut pihaknya menyiapkan 60 ribu lembar tiket laga klasik melawan Persib Bandung. Tiket tersebut khusus untuk suporter yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta.

Persija Jakarta dan Persib Bandung akan berjumpa di pekan kedua Super League 2026/2027. Duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) mendatang.

Laga tersebut menjadi salah satu laga yang paling dinantikan kelompok suporter Persija Jakarta, The Jakmania. Apalagi, pertandingan tersebut menjadi laga kandang pertama Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- di musim ini.

Antusias suporter diyakini akan tinggi untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Karena itu, Panpel Persija Jakarta berencana untuk menjual 60 ribu tiket laga El Clasico Indonesia tersebut.

"Rencananya kita akan lepas 60.000 (tiket)," kata Albin saat ditemui wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (8/9).

Namun, Albin belum bisa mengungkapkan seperti apa skema penjualan tiket. Tetapi yang pasti, Albin mengatakan tiket pertandingan tersebut hanya bisa didapat oleh suporter yang mempunyai KTP Jakarta.

"Pembelian tiket harus seluruhnya harus dari warga Jakarta dan ber-KTP Jakarta,” terangnya.

Lebih lanjut, Albin menyampaikan pihaknya akan melakukan pengamanan ketat dalam laga tersebut. Hal tersebut dilakukan guna menjaga pertandingan berjalan lancar sekaligus menyaring suporter yang tak memiliki tiket.