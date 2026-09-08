Debut di BRI Super League, Jefri Wibowo Wujudkan Mimpi Orang Tua Bersama Isenmulang Kalteng FC

JawaPos.com - Jefri Wibowo akhirnya mendapatkan kesempatan merasakan langsung atmosfer kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia bersama Isenmulang Kalteng FC.

Debut tersebut terjadi ketika Isenmulang FC menghadapi tuan rumah di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (3/9).

Pertandingan itu memang berakhir kurang menyenangkan bagi Isenmulang Kalteng FC. Tim asal Kalimantan Tengah tersebut harus pulang dengan kekalahan 0-4 dari tim tuan rumah.

Namun, hasil pertandingan tidak mengurangi arti penting laga tersebut bagi Jefri. Pemain Isenmulang Kalteng FC itu akhirnya mencatatkan penampilan perdananya di BRI Super League 2026/27.

Bagi Jefri, debut tersebut memiliki cerita tersendiri. Terlebih, momen itu disaksikan langsung oleh kedua orang tua dan adiknya yang datang ke stadion.

Jefri mengaku sangat bersyukur bisa menjalani pertandingan di level tertinggi sepak bola Indonesia. Ia juga menyebut kehadiran keluarganya membuat debut tersebut terasa semakin istimewa.

Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Jefri menuliskan bahwa kesempatan bermain di kasta tertinggi merupakan salah satu impian yang selama ini diharapkan oleh orang tuanya.

"Guru terbaik adalah pengalaman. Setiap orang mempunyai mimpi masing-masing. Alhamdulillah, ibu, bapak, dan adik bisa menonton langsung di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Mimpi yang dulu orang tua impikan akhirnya terwujud," tulis Jefri.