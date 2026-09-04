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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 4 September 2026 | 16.09 WIB

Isenmulang Kalteng FC Tantang Arema FC, Mundari Karya Yakin Bisa Bawa Pulang Poin dari Malang

Isenmulang Kalteng FC tunjuk Mundari Karya sebagai pelatih kepala. (Istimewa) - Image

Isenmulang Kalteng FC tunjuk Mundari Karya sebagai pelatih kepala. (Istimewa)

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC siap memulai perjalanan di BRI Super League 2026/27 menghadapi tuan rumah Arema FC pada laga pekan pertama di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (3/9) pukul 15.30 WIB.

Pelatih Kepala Isenmulang Kalteng FC Mundari Karya memastikan timnya sudah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Menurut, skuad Isenmulang Kalteng FC memiliki modal penting berupa pengalaman dan mentalitas kompetisi yang sudah terbentuk sejak di Liga 3.

Isenmulang Kalteng FC sebelumnya berhasil menapaki perjalanan dari Liga 3 hingga akhirnya promosi ke Super League.

Mundari menilai proses tersebut menjadi bagian penting dalam membangun karakter tim.

"Isenmulang ini adalah salah satu tim yang mempunyai DNA yang sangat baik. Tim ini dibentuk dari Liga 3, naik ke Liga 2, dan dari Liga 2 lolos ke Super League. Jadi saya pikir ini hal yang sangat positif, mempunyai DNA yang bagus di dalam berkompetisi," ujar Mundari Karya.

Persiapan Isenmulang juga dilakukan melalui sejumlah pertandingan uji coba.

Tim asal Kalimantan Tengah itu berkesempatan menguji kekuatan menghadapi beberapa klub yang sudah lebih dulu bermain di level tertinggi.

"Segala persiapan sudah kita jalankan, termasuk beberapa kali uji coba dengan Persita Tangerang, Dewa United FC, dan beberapa tim kasta tertinggi lainnya," jelas Mundari Karya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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