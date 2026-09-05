Isenmulang dan Java United Awali Super League dengan Minus 2 Poin

I.League potong dua poin Isenmulang Kalteng FC dan Java United FC akibat perubahan stadion. Simak alasan dan sanksi di Super League 2026/2027 ini. (Dok. Isenmulang)
JawaPos.com - Dua klub BRI Super League, Isenmulang Kalteng FC dan Java United FC memulai kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim 2026/2027 dengan minus dua poin. Kedua tim itu mendapatkan sanksi dari I.League.
“Perubahan stadion kandang (home base) setelah proses Club Licensing Cycle 2025/2026 selesai menyebabkan terdapat kriteria infrastruktur yang tidak terpenuhi. Sesuai dengan Regulasi Club Licensing, kondisi tersebut memiliki konsekuensi berupa pengurangan dua poin,” kata Direktur Kompetisi I.League Asep Saputra dalam keterangan resmi I.League seperti dilansir dari Antara, dikutip Sabtu (5/9).
Berdasar Regulasi Club Licensing, setiap klub wajib memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, termasuk kriteria infrastruktur.
Perubahan stadion kandang setelah proses Club Licensing Cycle 2025/26 selesai mengakibatkan terdapat kriteria infrastruktur yang tidak terpenuhi.
Asep menegaskan penerapan ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya I.League untuk memastikan regulasi kompetisi dijalankan secara konsisten.
Sementara, Isenmulang telah memainkan laga perdana dalam Super League dengan kekalahan 0-4 dari tuan rumah Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (4/9).
Empat gol kemenangan tim Singo Edan dicetak oleh Johan Alfarizi (6'), Diego Landis (14'), Marcos Vinicius (45+6'), dan Mauro Zijlstra (85').
Pada musim ini, klub promosi yang sebelumnya bernama Adhyaksa FC dan bermarkas di Banten itu memilih berkandang di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, tepatnya di Stadion Tuah Pahoe.
Sementara Java United, tim yang musim lalu bernama Malut United dan berkandang di Maluku Utara tersebut baru memulai kompetisi pada besok Minggu (6/9) pukul 15.30 WIB saat menjamu tim promosi Garudayaksa FC. Laga dimainkan di kandang Java United, yakni di Stadion Jatidiri, Semarang.
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Jawa Pos
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