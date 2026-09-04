Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

JawaPos.com — Arema FC diprediksi mampu mengalahkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor 2-1 pada laga perdana Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (4/9/2026) pukul 15.30 WIB.

Status tuan rumah dan pengalaman skuad membuat Singo Edan lebih diunggulkan, meski lini depan masih menjadi tanda tanya.

Pertandingan Arema FC versus Isenmulang Kalteng FC menjadi salah satu laga pembuka Super League 2026/2027.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Arema FC memiliki modal kuat untuk mengawali kompetisi dengan kemenangan sekaligus menjaga tren positif setelah tampil hingga semifinal Piala Presiden 2026.

Secara materi pemain, Arema FC memang lebih berpengalaman.

Tim besutan Marcos Santos juga tidak melakukan perubahan besar pada komposisi skuad maupun staf kepelatihan sehingga proses adaptasi menuju pertandingan pertama musim ini relatif lebih singkat.

"Kami sudah melakukan persiapan yang bagus menghadapi musim ini. Setelah Piala Presiden 2026, kami juga melanjutkan persiapan yang lebih baik," kata Marcos Santos, pelatih Arema FC.

Namun, kekuatan Arema FC masih menyisakan pertanyaan di sektor penyerangan.

Dua striker andalan musim lalu, Dalbeto Luan dan Jeol Vinicius, sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad, sedangkan Gustavo Henrique yang tampil tajam di Piala Presiden 2026 masih menjalani pemulihan cedera.