Koleksi 40 Assist! Saddil Ramdani Jadi Pelayan Baru Bomber Persebaya Surabaya di Super League

Saddil Ramdani berpotensi menjadi pelayan baru deretan bomber Persebaya Surabaya di Super League dengan modal 40 assist sepanjang karier profesional. (Instagram @saddilramdanii)
JawaPos.com — Saddil Ramdani berpotensi menjadi pelayan baru deretan bomber Persebaya Surabaya setelah bergabung dari Persib Bandung pada Selasa (8/9/2026) berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com.
Winger kiri berusia 27 tahun itu memiliki catatan 40 assist dalam 176 penampilan profesional, sebuah statistik yang membuat kehadirannya menarik untuk mendukung lini serang Green Force di Super League.
Kekuatan utama Saddil Ramdani terletak pada kemampuannya menciptakan peluang untuk pemain lain, terbukti dari koleksi 40 assist sepanjang karier profesionalnya.
Berdasarkan data Transfermarkt yang diberikan, kontribusi tersebut datang dari lima klub dengan jumlah penampilan mencapai 176 pertandingan.
Sabah menjadi klub dengan kontribusi assist terbesar Saddil Ramdani, yakni 30 assist dari 89 pertandingan.
Selama membela klub tersebut, pemain kelahiran Raha, Indonesia, itu juga mencetak 22 gol dan menghabiskan 7.228 menit di lapangan.
Catatan tersebut memperlihatkan Saddil Ramdani tidak hanya mengandalkan kemampuan mencetak gol dari sektor sayap.
Dengan kaki kiri sebagai kaki dominan, pemain setinggi 1,72 meter itu punya modal untuk menjadi penghubung sekaligus pemasok bola bagi para penyerang Persebaya Surabaya.
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Kehadiran Saddil Ramdani berpotensi menambah variasi serangan Persebaya Surabaya, terutama melalui sektor sayap kiri.
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Jawa Pos
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