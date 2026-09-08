BREAKING NEWS! Persebaya Surabaya Rekrut Saddil Ramdani dari Persib Bandung

Pemain Persib Bandung Saddil Ramdani kembali mendapat panggilan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. (instagram.com/@saddilramdanii)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya segera mengumumkan perekrutan Saddil Ramdani dari Persib Bandung pada Selasa (8/9/2026), menambah kekuatan Green Force di sektor sayap.
Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, pemain 27 tahun itu akan memperkuat Persebaya Surabaya, meski skema transfernya akan diumumkan secara resmi karena kontraknya bersama Persib Bandung masih berlaku hingga 2028.
Baca Juga:Baru Lepaskan 8 Tembakan! Persebaya Surabaya Wajib Evaluasi Lini Serang Lawan PSIM Yogyakarta
Saddil Ramdani dipastikan menjadi nama baru yang menarik perhatian di skuad Persebaya Surabaya setelah klub dikabarkan merekrutnya dari Persib Bandung pada bursa musim ini.
Rencananya, pengumuman mengenai kedatangan pemain asal Raha, Sulawesi Tenggara tersebut dilakukan Persebaya Surabaya pada Selasa (8/9/2026).
Informasi itu menjadi menarik karena Saddil Ramdani masih tercatat sebagai pemain Persib Bandung dengan kontrak yang berlaku hingga 31 Mei 2028 berdasarkan data Transfermarkt.
Kondisi tersebut membuat mekanisme kepindahan Saddil Ramdani ke Persebaya Surabaya akan segera terungkap, termasuk kemungkinan status peminjaman atau loan.
Jika benar menggunakan skema loan, Persebaya Surabaya mendapatkan tambahan pemain berpengalaman tanpa harus menunggu kontrak Saddil Ramdani bersama Persib Bandung berakhir.
Situasi tersebut juga memungkinkan Green Force memperkuat sektor sayap dengan pemain yang memiliki pengalaman bermain di level kompetisi domestik maupun luar negeri.
Kehadiran Saddil Ramdani tentu menjadi tambahan menarik bagi Persebaya Surabaya yang tengah mempersiapkan diri menghadapi kompetisi musim 2026/2027.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju