BREAKING NEWS! Persebaya Surabaya Rekrut Saddil Ramdani dari Persib Bandung

JawaPos.com — Persebaya Surabaya segera mengumumkan perekrutan Saddil Ramdani dari Persib Bandung pada Selasa (8/9/2026), menambah kekuatan Green Force di sektor sayap.

Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, pemain 27 tahun itu akan memperkuat Persebaya Surabaya, meski skema transfernya akan diumumkan secara resmi karena kontraknya bersama Persib Bandung masih berlaku hingga 2028.

Saddil Ramdani Segera Berseragam Persebaya Surabaya Saddil Ramdani dipastikan menjadi nama baru yang menarik perhatian di skuad Persebaya Surabaya setelah klub dikabarkan merekrutnya dari Persib Bandung pada bursa musim ini.

Rencananya, pengumuman mengenai kedatangan pemain asal Raha, Sulawesi Tenggara tersebut dilakukan Persebaya Surabaya pada Selasa (8/9/2026).

Informasi itu menjadi menarik karena Saddil Ramdani masih tercatat sebagai pemain Persib Bandung dengan kontrak yang berlaku hingga 31 Mei 2028 berdasarkan data Transfermarkt.

Kondisi tersebut membuat mekanisme kepindahan Saddil Ramdani ke Persebaya Surabaya akan segera terungkap, termasuk kemungkinan status peminjaman atau loan.

Jika benar menggunakan skema loan, Persebaya Surabaya mendapatkan tambahan pemain berpengalaman tanpa harus menunggu kontrak Saddil Ramdani bersama Persib Bandung berakhir.

Situasi tersebut juga memungkinkan Green Force memperkuat sektor sayap dengan pemain yang memiliki pengalaman bermain di level kompetisi domestik maupun luar negeri.