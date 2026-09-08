Jebol Gawang PSM Makassar, Uilliam Barros: Senang Cetak Gol Lagi untuk Persib Bandung

JawaPos.com - Uilliam Barros menunjukkan ketajamannya bersama Persib Bandung dalam kemenangan melawan PSM Makassar di Super League 2026/2027. Ia mencetak satu gol saat Persib menang dengan skor 3-1 pada laga yang dimainkan di Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (6/9).

Uilliam Barros: Senang Bisa Mencetak Gol Lagi Setelah berhasil mencetak gol, Uilliam Barros mengungkapkan perasaan senangnya bisa mencetak gol kembali untuk Persib di sosial media. Penyerang asal Brasil tersebut juga senang membawa timnya meraih kemenangan perdana di Super League.

"Pertandingan liga pertama, 3 poin di kandang! Sangat senang bisa mencetak gol lagi," tulis Uilliam Barros di Instagram.

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Di Super League, terakhir kali Uilliam mencetak gol adalah saat laga melawan Madura United pada 26 Februari. Di laga tersebut, ia mencetak gol ketiga dalam kemenangan 5-0.

Setelah mencetak gol tersebut, Uilliam tidak mencetak gol lagi hingga musim berakhir. Meskipun demikian, ia tetap menjadi pemain penting membawa Persib juara Super League musim lalu.

Uilliam Barros Bantu Penyerangan dan Pertahanan Igor Tolic memainkan Uilliam Barros sejak menit pertama saat melawan PSM Makassar. Ia bermain selama 90 menit dan mencetak satu gol.

Secara statistik permainan, Uilliam sangat aktif dalam membantu penyerangan dan pertahanan Persib. Melansir laman I League, pemain 31 tahun tersebut melepaskan dua tendangan ke arah gawang dan satu tendangan melenceng.