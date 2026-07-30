Siapa Dimitar Mitkov? Ini Rekam Jejak Striker Baru Madura United yang Pernah Bela Timnas Bulgaria U-21

Madura United resmi merekrut striker Bulgaria Dimitar Mitkov untuk melengkapi kuota pemain asing jelang Super League 2026/2027. (Dok. iLeague/Dimitar Mitkov)
JawaPos.com - Madura United FC kembali memperkuat komposisi skuad jelang bergulirnya kompetisi musim 2026/27.
Kali ini, tim berjuluk Laskar Sape Kerrab resmi mendatangkan penyerang asal Bulgaria, Dimitar Mitkov, yang bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri kontraknya bersama klub Kazakhstan, Ordabasy.
Kehadiran Mitkov diharapkan mampu menambah daya gedor Madura United. Penyerang berusia 26 tahun itu dikenal memiliki postur ideal dengan tinggi mencapai 191 sentimeter, sehingga dinilai kuat dalam duel udara maupun penyelesaian akhir di depan gawang.
Melalui pernyataan resminya, Madura United menyambut antusias kedatangan pemain asal Bulgaria tersebut.
"Penantian telah berakhir! Resmi bekerja sama dengan Dimitar Mitkov untuk membawa kekuatan, kelas, dan determinasi tinggi di lini depan. Kami hadir bukan sekadar untuk bertanding, tapi untuk menang!" tulis pihak klub.
Dimitar Mitkov lahir di Varna, Bulgaria, pada 27 Januari 2000. Karier sepak bolanya dimulai bersama Spartak Varna sebelum melanjutkan pembinaan di akademi Ludogorets Razgrad.
Ia juga sempat menimba ilmu di akademi Botev Plovdiv sebelum kembali ke Ludogorets hingga akhirnya menembus tim utama.
Debut profesionalnya bersama Ludogorets terjadi pada Agustus 2020 dalam pertandingan Liga Bulgaria melawan Slavia Sofia. Sebelum mendapat kesempatan di tim senior, Mitkov lebih dulu tampil produktif bersama Ludogorets II.
Untuk menambah pengalaman bermain, Mitkov sempat dipinjamkan ke CSKA 1948 pada paruh kedua musim 2020/21. Bersama klub tersebut, ia tampil dalam 11 pertandingan sebelum kembali ke Ludogorets.
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