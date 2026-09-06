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Antara
Minggu, 6 September 2026 | 19.58 WIB

Bernardo Tavares Soroti Faktor Angin di Laga Persebaya vs Bhayangkara FC

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. (Persebaya) - Image

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. (Persebaya)

JawaPos.com - Pelatih kepala Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyoroti faktor angin dalam laga pekan pertama timnya di BRI Super League 2026/27 menghadapi tuan rumah Bhayangkara FC.

Laga Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (5/9).

Pada laga ini, Persebaya sebagai tim tamu unggul lebih dulu atas Bhayangkara melalui gol Yann Mabella pada menit ke-13. 

Bhayangkara kemudian membalas gol Persebaya pada menit ke-60 lewat gol Allano Lima.

“Saya pikir ini adalah pertandingan yang sulit. Faktor angin terkadang membuat kami melakukan beberapa kesalahan umpan karena cuaca, begitu juga bagi tim lawan," kata Bernardo Tavares, dikutip dari laman resmi I.League dilansir dari Antara, Minggu (6/9).

Tavares mengatakan, Persebaya memiliki sejumlah peluang untuk memperbesar keunggulan.

Namun, buruknya penyelesaian akhir dan keputusan pada momen-momen penting membuat timnya gagal mencetak gol tambahan.

Kendati demikian, Tavares juga mengakui bahwa laga tandang melawan Bhayangkara selalu menjadi laga yang sulit.

Pada musim lalu, timnya juga hanya sanggup bermain imbang dengan skor 1-1 melawan Bhayangkara di kandangnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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