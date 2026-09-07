Persib Bandung Punya Cara Lakukan Comeback, Coba Tanya Igor Tolic

Selebrasi pemain Persib Bandung usai membobol gawang PSM Makassar. (I.League)
JawaPos.com — Laju awal juara bertahan Persib Bandung di panggung Super League 2026/2027 dibuka dengan catatan manis usai mengamankan poin penuh atas PSM Makassar.
Tampil percaya diri di hadapan pendukung sendiri, Pangeran Biru sukses menyudahi perlawanan sengit skuad Juku Eja lewat skor akhir 3-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (6/9).
Hasil positif ini menjadi suntikan modal berharga bagi konsistensi performa tim di awal musim persaingan. Meskipun memetik hasil optimal, jalannya laga di babak pertama sempat menghadirkan tekanan tersendiri bagi kubu tuan rumah.
Pelatih Persib, Igor Tolic, mengakui bahwa skema permainan anak asuhnya sempat kurang berkembang dan kebobolan cepat melalui Kodai Tanaka pada menit ketujuh.
“Babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit. Namun, kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak. Sangat sulit untuk menembusnya dan kemudian kami rentan terhadap serangan balik,” kata Tolic.
Perubahan strategi secara signifikan baru terlihat memasuki paruh kedua. Pelatih asal Kroasia itu memasukkan penyerang nomor 9, Balsa Sekulic, mendorong para pemainnya untuk tampil lebih sporadis dengan memperlebar area permainan serta mengandalkan variasi umpan langsung.
Perubahan tempo ini terbukti ampuh membongkar barisan belakang lawan sekaligus menciptakan celah matang yang sukses dikonversi menjadi gol-gol penentu kemenangan. Patricio Matricardi menyamakan skor pada menit ke-48, Balsa membalikkan keadaan lewat sepakan terukurnya pada menit ke-51, dan kemenangan Maung Bandung dituntaskan Uilliam Barros pada menit ke-82.
“Babak kedua, kami merenggangkan posisi pemain. Kami memiliki opsi umpan yang jelas, kami menciptakan lebih banyak ruang di depan, kami bermain lebih langsung (direct). Di lapangan seperti ini, penting untuk bermain direct, memenangkan second ball, dan kami berhasil mencetak gol di waktu yang tepat,” paparnya.
Hasil positif pada laga perdana ini menjadi pijakan vital bagi Persib untuk menjaga momentum positif menjelang jadwal padat berikutnya. Kemenangan 3-1 atas PSM tidak hanya mengamankan tiga poin perdana, tetapi juga mempertebal kepercayaan diri seluruh kedalaman skuad untuk menatap laga-laga krusial selanjutnya.
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Jawa Pos
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