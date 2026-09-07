Persib Bandung Bangkit dari Ketertinggalan, Igor Tolic Beri Pujian untuk Bobotoh

Persib Bandung mengawali perjalanan mempertahankan gelar BRI Super League 2026/2027 dengan kemenangan 3-1 atas PSM Makassar. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026/2027 dengan hasil positif atas PSM Makassar.
Tampil di hadapan Bobotoh yang memenuhi Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9), Maung Bandung sukses mengalahkan PSM Makassar dengan skor 3-1.
Kemenangan ini diraih dengan cara yang tidak mudah.
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Persib Bandung justru lebih dulu tertinggal setelah Kodai Tanaka mencetak gol untuk PSM pada menit keenam.
Situasi tersebut membuat tuan rumah harus bekerja lebih keras untuk membongkar pertahanan Juku Eja.
Pada babak pertama, permainan Persib Bandung belum berjalan sesuai harapan.
PSM mampu menjaga pertahanan dengan cukup rapat dan membuat para pemain Maung Bandung kesulitan menciptakan peluang bersih.
Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengakui timnya tidak tampil maksimal pada 45 menit pertama.
Menurut dia, jarak antarlini yang kurang ideal membuat permainan Persib Bandung menjadi kurang efektif.
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Jawa Pos
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