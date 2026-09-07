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Andre Rizal Hanafi
Senin, 7 September 2026 | 15.06 WIB

Cetak Gol Penutup Kemenangan Persib Bandung, Uilliam Barros Puji Dukungan Bobotoh

Uilliam Barros cetak gol penutup lawan PSM Makassar di laga super league. (Instagram @uilliambarros94) - Image

Uilliam Barros cetak gol penutup lawan PSM Makassar di laga super league. (Instagram @uilliambarros94)

JawaPos.com - Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026/2027 dengan hasil positif menang 3-1 atas PSM Makassar.

Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil bangkit dan mengalahkan PSM Makassar dengan skor 3-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9).

Kemenangan tersebut terasa semakin spesial bagi Uilliam Barros Pereira.

Penyerang asal Brasil itu turut menyumbangkan satu gol sekaligus melengkapi comeback Persib Bandung pada pertandingan perdana musim ini.

PSM Makassar lebih dulu membuat tuan rumah terkejut lewat gol cepat Kodai Tanaka pada menit keenam.

Keunggulan tersebut bertahan hingga babak pertama berakhir.

Persib Bandung kemudian tampil lebih agresif setelah turun minum.

Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48 sebelum Balsa Sekulic membawa Maung Bandung berbalik unggul tiga menit kemudian.

Barros akhirnya memastikan kemenangan Persib Bandung melalui golnya pada menit ke-82.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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