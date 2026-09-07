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Andre Rizal Hanafi
Senin, 7 September 2026 | 15.28 WIB

Persita Gagal Menang di Kandang PSIM, Carlos Pena Soroti Tekanan 20 Menit Terakhir

Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena. (Dok. Persita) - Image

Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena. (Dok. Persita)

JawaPos.com - Persita Tangerang harus puas membawa pulang satu poin dari markas PSIM Yogyakarta pada laga perdana BRI Super League 2026/2027.

Bertanding di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, DIY, Sabtu (5/9), Pendekar Cisadane bermain imbang 1-1.

Persita sebenarnya sempat berada di jalur yang tepat untuk mengawali musim dengan kemenangan.

Luquinhas membawa tim tamu unggul pada menit ke-50 setelah berhasil mengecoh kiper PSIM, membuat Persita semakin percaya diri.

Tim besutan Carlos Pena bahkan memiliki peluang untuk menggandakan keunggulan melalui Pablo Ganet, namun peluang tersebut belum mampu dikonversi menjadi gol.

PSIM kemudian meningkatkan tekanan, terutama memasuki 20 menit terakhir pertandingan.

Upaya tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-84 setelah Adrian Purzycki mencetak gol penyama kedudukan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. 

Pelatih Persita Carlos Pena mengakui hasil tersebut belum sepenuhnya sesuai harapan.

Menurut dia, Persita sebenarnya sudah sangat dekat dengan kemenangan setelah mampu menciptakan sejumlah peluang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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